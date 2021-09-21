Генсек ООН, президент Єврокомісії та президент Туреччини: з ким Зеленський зустрінеться у США та про що говоритиме

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“На Кримській платформі були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. Кримська платформа та її підсумкова декларація засновані на резолюціях ООН. Говоритимуть про те, як підсилити зараз роль ООН у підтримці територіальної цілісності України, зокрема підтримці саме Кримської платформи”, — зазначив Никифоров.

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Никифоров додав, що ООН є найбільшим серед міжнародних організацій споживачем товарів та послуг, тому Президент України планує обговорити посилення економічної співпраці.

“ООН щороку закуповує або замовляє товарів та послуг на 20 мільярдів доларів. Україна від того має чималу частину, але потенціал для збільшення цього показника неабиякий... Наша країна може надавати транспортні послуги, забезпечувати різноманітні програми ООН продовольством, Україна має розвинену ІТ-галузь, що також серед того, що потребує ООН”, — зауважив Никифоров.

Також у Нью-Йорку відбудеться зустріч Зеленського з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Як зазначив прессекретар Глави держави, на порядку денному зустрічі — енергетичні питання.

“Це „Північний потік — 2“, інтеграція європейської та української електричних мереж, це, зрештою, перехід згодом на „зелену“ енергетику, а також питання лібералізації вантажних перевезень”, — розповів Никифоров.

Також на порядку денному зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом також економічні питання.

“Треба завершити підготовку та підписати угоду про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною. Це значно посилить товарообіг між країнами. Також це військове співробітництво у галузі військово-морського флоту. Зокрема, можливо, обговорять постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва”, — зазначив Никифоров.

Крім того, на зустрічі з лідером Туреччини обговорюватиметься гуманітарна ситуація в окупованому Криму.

“Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що Президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар”, — розповів прессекретар Глави держави.

Окрім того, за його словами, у Президента України запланована зустріч з представниками бізнес-кіл та потенційними інвесторами.

“За політикою завжди має слідувати економіка. Сьогодні буде одна зустріч з інвесторами, завтра буде інша зустріч — із керівництвом місцевого штабу Microsoft. Володимир Зеленський запрошуватиме їх до України. Зараз якраз слушний момент, щоб інвестувати в Україну, адже прибутковість такого бізнесу буде дуже високою”, — пояснив Никифоров.

Доповнення

Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН. Його виступ заплановано на 22 вересня.