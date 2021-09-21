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Генсек ООН, президент Еврокомиссии и президент Турции: с кем Зеленский встретится в США и о чем будет говорить

Киев  •  УНН

 • 22100 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время рабочего визита в США Президент Владимир Зеленский обсудит с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы в частности. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров, передает УНН со ссылкой на ОПУ.

Цитата

"На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основанные на резолюциях ООН. Говорить будут о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности поддержке именно Крымской платформы", - отметил Никифоров.

Детали

Никифоров добавил, что ООН является крупнейшим среди международных организаций потребителем товаров и услуг, поэтому Президент Украины планирует обсудить усиление экономического сотрудничества.

"ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на 20 млрд долларов. Украина от того имеет большую часть, но потенциал для увеличения этого показателя большой ... Наша страна может оказывать транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую ІТ-отрасль, также среди того, что требует ООН", - отметил Никифоров.

Также в Нью-Йорке состоится встреча Зеленского с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как отметил пресс-секретарь Главы государства, на повестке дня встречи - энергетические вопросы.

"Это "Северный поток - 2", интеграция европейской и украинской электрических сетей, это, наконец, переход затем на "зеленую" энергетику, а также вопросы либерализации грузовых перевозок", - рассказал Никифоров.

Также на повестке дня встречи Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также экономические вопросы.

"Надо завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока турецкого посредничества", - отметил Никифоров.
Кроме того, на встрече с лидером Турции будет обсуждаться гуманитарная ситуация в оккупированном Крыму.

"Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что Президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", - рассказал прессекретар Главы государства.

Кроме того, по его словам, у Президента Украины запланирована встреча с представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

"За политикой всегда должна следовать экономика. Сегодня будет одна встреча с инвесторами, завтра будет другая встреча - с руководством местного штаба Microsoft. Владимир Зеленский будет приглашать их в Украину. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы инвестировать в Украину, ведь доходность такого бизнеса будет очень высокой", - пояснил Никифоров.

Дополнение

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 22 сентября.

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