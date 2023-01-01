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Зеленский: Наше единство контрастирует со страхом россии

Зеленский: Наше единство контрастирует со страхом россии

Киев • УНН

 • 695273 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Единство и целеустремленность Украины резко контрастируют со страхом, царящим по всей россии, заявил в воскресенье президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Чувство единства, подлинности, самой жизни, которая у всех нас есть, резко контрастирует со страхом, царящим в россии", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

"Они боятся. Вы это чувствуете. И они правы, что боятся. Потому что проигрывают. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы едины. Их объединяет только страх".

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, отметив, что их лидер пытается показать, что он впереди, но на самом деле прячется за спинами россиян, убивая их на войне.

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