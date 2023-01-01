Зеленський: Наша єдність контрастує зі страхом росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Єдність та цілеспрямованість України різко контрастують зі страхом, що панує по всій росії, заявив у неділю президент Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Почуття єдності, справжності, самого життя, яке у всіх нас є, різко контрастує зі страхом, який панує в росії", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Вони бояться. Ви це відчуваєте. І вони мають рацію, що бояться. Тому що програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможе. Тому що ми єдині. Їх об'єднує лише страх".
Додамо
Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, позначивши, що їхній лідер намагається показати, що він попереду, але насправді ховається за спинами росіян, убиваючи їх на війні.