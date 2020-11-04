Зеленский должен распустить Раду в случае системного недопонимания со "слугами народа" - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что Президент Украины Владимир Зеленский должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное недопонимание с собственной фракцией. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.
"Я уверен, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное недопонимание Президента и его же собственной фракции. Мне кажется - это будет вполне понятное поведение в этом процессе, и вполне понятная стратегия", - сказал Арахамия.
На вопрос, готов ли он идти на перевыборы, Арахамия ответил: "Я всегда готов".
Напомним, Президент Владимир Зеленский готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии "Слуга народа".
Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не распустит парламент, пока он будет голосовать за важные законопроекты и не будет лоббировать интересы олигархов.