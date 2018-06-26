Зеленский и Вакарчук обошли Порошенко в президентском рейтинге - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Среди вероятных кандидатов в президенты Украины наибольшую поддержку имеет Юлия Тимошенко. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за нее готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором, передает УНН.
В то же время “новых” кандидатов — Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука — поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентских симпатий также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место.
Новые лица также среди лидеров в рейтинге “второго выбора”. За Владимира Зеленского в качестве альтернативы основному фавориту готовы отдать свои голоса 6,3% опрошенных, за Святослава Вакарчука — 6%, а за Анатолия Гриценко — 7,5%.
Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае.
Что касается ситуации в стране, то 76% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Кроме этого, 53% украинцев возлагают на действующего главу государства вину за сложную ситуацию в стране. Для сравнения: о Викторе Януковиче такого мнения придерживаются две трети опрошенных. Крупнейшими государственными проблемами респонденты назвали войну на востоке (78%), коррупцию и взяточничество (55%). Их решение является основным требованием украинцев к будущему президенту.
Исследование проводилось 14-24 июня 2018 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
Напомним, согласно предыдущему опросу группы “Рейтинг”, на президентских выборах Юлию Тимошенко готовы были поддержать около 9% всех респондентов, Анатолия Гриценко — 7%, Юрия Бойко, Святослава Вакарчука, Владимира Зеленского — по 6%. Петр Порошенко оказался на 5-м месте вместе с Олегом Ляшко.