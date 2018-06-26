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Зеленський і Вакарчук обійшли Порошенка у президентському рейтингу – опитування

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Серед імовірних кандидатів у президенти України найбільшу підтримку має Юлія Тимошенко. Як свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, за неї готові проголосувати 15,9% тих, хто візьме участь у волевиявленні та вже визначився з вибором, передає УНН.

Водночас “нових” кандидатів — Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука — підтримують 9,3 та 8,6% відповідно. До п’ятірки лідерів президентських симпатій також входять Анатолій Гриценко (11,7%) та Юрій Бойко (10,5%). Чинний президент, як і Олег Ляшко, має 8,6% підтримки і посідає сьоме місце.

Нові обличчя також серед лідерів у рейтингу “другого вибору”. За Володимира Зеленського як альтернативу основному фавориту готові віддати свої голоси 6,3% опитаних, за Святослава Вакарчука — 6%, а за Анатолія Гриценка — 7,5%.

Антирейтинг надалі очолює Петро Порошенко: майже 52% респондентів не проголосували б за нього у жодному разі. Щодо ситуації в країні, то 76% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. Крім цього, 53% українців покладають на чинного главу держави провину за складну ситуацію в країні. Для порівняння: про Віктора Януковича такої думки дотримуються дві третини респондентів. Найбільшими державними проблемами опитані назвали війну на сході (78%), корупцію та хабарництво (55%). Їхнє вирішення є основною вимогою українців до майбутнього президента.

Дослідження проводилося 14-24 червня 2018 р серед населення України віком від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.

Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням групи “Рейтинг”, на президентських виборах Юлію Тимошенко готові були підтримати близько 9% серед усіх респондентів, Анатолія Гриценка — 7%, Юрія Бойка, Святослава Вакарчука, Володимира Зеленського — по 6%. Петро Порошенко опинився на 5-му місці разом з Олегом Ляшком.

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