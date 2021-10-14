Зеленский поручил созвать завтра заседание СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать проведение заседания Совета по нацбезопасности и обороны Украины 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, пишет УНН.
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"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - информирует пресс-служба.
Детали
Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. О темах заседания пока информация отсутствует.
Напомним
Прошлое заседание СНБО состоялось 17 сентября. На нем, среди прочего, было решено ввести санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.