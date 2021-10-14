Зеленський доручив скликати завтра засідання РНБО

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“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — інформує пресслужба.

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Повідомляється, що усі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. Про теми засідання наразі інформація відсутня.

Нагадаємо

Минуле засідання РНБО відбулось 17 вересня. На ньому, серед іншого, було вирішено запровадити санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.