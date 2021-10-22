Зеленский поручил созвать СНБО 22 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский поручил организовать проведение 22 октября в 16:30 заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом информируют в аппарате СНБО, пишет УНН.
Цитата:
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16:30 в городе Киев заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
О темах заседания не сообщалось.
Добавим
Прошлое заседание СНБО состоялось в Киеве неделю назад, 15 октября. В частности, было решено ввести санкции в отношении более 230 человек.