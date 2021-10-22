Зеленский поручил созвать СНБО 22 октября

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"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16:30 в городе Киев заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

О темах заседания не сообщалось.

Добавим

Прошлое заседание СНБО состоялось в Киеве неделю назад, 15 октября. В частности, было решено ввести санкции в отношении более 230 человек.