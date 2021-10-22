Зеленський доручив скликати РНБО 22 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський доручив організувати проведення 22 жовтня о 16:30 засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це інформують в апараті РНБО, пише УНН.
Цитата:
“Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 в місті Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
Повідомляється, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Про теми засідання не повідомлялося.
Додамо
Минуле засідання РНБО відбулося у Києві тиждень тому, 15 жовтня. Зокрема, було вирішено запровадити санкції щодо понад 230 осіб.