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13:44 • 18179 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 24783 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34859 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 10920 просмотра

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11:23 • 51016 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Донбасс – эпицентр жестких боевых действий

Зеленский: Донбасс – эпицентр жестких боевых действий

Киев • УНН

 • 163521 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Донбасс является эпицентром жестких боевых действий. Об этом информирует УНН.

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Как сообщил Глава государства, за предыдущие сутки российская армия нанесла 12 ракетных ударов, среди которых Донецкая и Николаевская области.

Цитата

"Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта, на Донбассе – эпицентр, конечно, в городах Луганской области", — сказал Президент.

Владимир Зеленский добавил, что в Харьковской области усиливается враждебная активность.

Напомним

Украинские военные освободили населенный пункт Ивановка в Херсонской области.

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