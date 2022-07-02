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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41445 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський: Донбас - епіцентр жорстких бойових дій

Зеленський: Донбас - епіцентр жорстких бойових дій

Київ • УНН

 • 163522 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі Донбас є епіцентром жорстких бойових дій. Про це інформує УНН.

Деталі

Як повідомив Глава держави, за попередню добу російська армія завдала 12 ракетних ударів серед яких Донеччина та Миколаївщина.

Цитата

"Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області", - сказав Президент.

Володимир Зеленський додав, що у Харківській області посилюється ворожа активність.

Нагадаємо

Українські військові звільнили населений пункт Іванівка у Херсонській області.

Українські Національні Новини

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