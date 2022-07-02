Зеленський: Донбас - епіцентр жорстких бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі Донбас є епіцентром жорстких бойових дій. Про це інформує УНН.
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Як повідомив Глава держави, за попередню добу російська армія завдала 12 ракетних ударів серед яких Донеччина та Миколаївщина.
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"Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області", - сказав Президент.
Володимир Зеленський додав, що у Харківській області посилюється ворожа активність.
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