Зеленський: Донбас - епіцентр жорстких бойових дій

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Як повідомив Глава держави, за попередню добу російська армія завдала 12 ракетних ударів серед яких Донеччина та Миколаївщина.

Цитата

"Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області", - сказав Президент.

Володимир Зеленський додав, що у Харківській області посилюється ворожа активність.

Нагадаємо

Українські військові звільнили населений пункт Іванівка у Херсонській області.