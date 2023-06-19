Зеленский анонсировал важные новости о поставках оружия Украине

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“Главное — это скорость поставок. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами — именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое”, — заявил Зеленский.

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Президент Украины добавил, что наши военные продолжают продвигаться на фронте, “позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед”.