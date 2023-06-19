Зеленский анонсировал важные новости о поставках оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня УНН. Президент Украины заявил, что на следующей неделе будут важные коммуникации с западными партнерами по поставкам оружия, пишет УНН со ссылкой на обращение главы государства.
Цитата
“Главное — это скорость поставок. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами — именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое”, — заявил Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне не смогли уничтожить ни один комплекс Patriot — Зеленский прокомментировал фантазии путина
Президент Украины добавил, что наши военные продолжают продвигаться на фронте, “позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед”.