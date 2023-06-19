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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Зеленський анонсував важливі новини щодо постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 1935730 перегляди

КИЇВ. 19 червня УНН. Президент України заявив, що наступного тижня будуть важливі комунікації із західними партнерами щодо постачання зброї, пише УНН з посиланням на звернення голови держави.

Зеленський анонсував важливі новини щодо постачання зброї Україні

Цитата

“Головне — це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами — саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все необхідне”, — заявив Зеленський.

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Президент України додав, що наші військові продовжують просуватися на фронті, “позиція за позицією, крок за кроком ідемо вперед”.

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