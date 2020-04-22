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Актуальное
Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании

Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании

Киев  •  УНН

 • 14397 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП “Антонов” о разработке современной украинской авиакомпании. Об этом он сказал в фильме “Год Президента Зеленского”, передает УНН.

“Что делать с Антоновым? То есть, люди должны знать. Антонов — крупное предприятие. Большое количество рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу и мы это сделаем. Первое — мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта. Мечта сделать государственную, современную авиакомпанию. На уровне Turkish Airlines или Сингапурских авиалиний”, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что государство готово выделить на это деньги — чтобы построить национального государственного авиаперевозчика.

“Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному Антонову. И привлечем много рабочих мест из-за этого”, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Ан-225 “Мрия” отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19.

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