Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП “Антонов” о разработке современной украинской авиакомпании. Об этом он сказал в фильме “Год Президента Зеленского”, передает УНН.
“Что делать с Антоновым? То есть, люди должны знать. Антонов — крупное предприятие. Большое количество рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу и мы это сделаем. Первое — мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта. Мечта сделать государственную, современную авиакомпанию. На уровне Turkish Airlines или Сингапурских авиалиний”, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что государство готово выделить на это деньги — чтобы построить национального государственного авиаперевозчика.
“Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному Антонову. И привлечем много рабочих мест из-за этого”, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, Ан-225 “Мрия” отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за оборудованием для борьбы с COVID-19.