Зеленський анонсував створення державної авіакомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, про домовленості з ДП “Антонов” про розробку сучасної української авіакомпанії. Про це він сказав у фільмі “Рік Президента Зеленського”, передає УНН.
“Що робити з Антоновим? Тобто, люди повинні знати. Антонов — велике підприємство. Велика кількість робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АН-и? Ми з ними домовились, зараз ми розробляємо програму і ми це зробимо. Перше — ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія. Мрія зробити державну, сучасну авіакомпанію. На рівні Turkish Airlines чи Сінгапурських авіаліній”, — сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що держава готова виділити на це гроші — щоб побудувати національного державного авіаперевізника.
“Ми побудуємо і державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому державному Антонову. І залучимо багато робочих місць через це”, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Ан-225 “Мрія” відправився у перший рейс після модернізації — у Китай за обладнанням для боротьби з COVID-19.