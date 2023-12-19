Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а какие-то "частичные предложения" - бред
Киев • УНН
По словам Президента, если часть Украины будет в НАТО, то российский диктатор путин начнет войну с НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а частичные предложения назвал бредом, передает УНН.
"Нас не приглашают в НАТО", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции.
Президент отметил, что ни разу, ни от одного из партнеров мы не получали такое предложение.
"Частичные предложения" он назвал бредом.
По его словам, если часть Украины будет в НАТО, то российский диктатор путин начнет войну с НАТО.
"И здесь вопрос, будут ли страны альянса готовы бороться за часть Украины, мы же никогда не признаем оккупацию рф наших территорий", - резюмировал он.
Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а какие-то "частичные предложения" - бред
По словам Президента, если часть Украины будет в НАТО, то российский диктатор путин начнет войну с НАТО.
"Если одна страна не поддержит, найдутся другие инструменты": Зеленский о пакете на 50 млрд от ЕС
Зеленский уверен, что Украина получит пакет помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро, заявив, что существуют альтернативные меры, если какая-либо страна выступит против этого. Он также надеется на дальнейшую поддержку со стороны США.
Россияне атаковали Никополь из артиллерии и беспилотников, попали по объекту инфраструктуры
Во вторник россияне пять раз атаковали Никополь из артиллерии и беспилотников, повредив инфраструктуру и здания, но обошлось без жертв. Также было повреждено более пятидесяти солнечных панелей, линии электропередач и газопроводы.
Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль
Зеленский был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАСа и предположил, что его иностранные коллеги имели другие приоритеты.
В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов
Группа Нафтогаз завершает интеграцию 27 облгазов и горгазов, обеспечивая стабильную работу газовой инфраструктуры в Украине. Для клиентов режим работы этих компаний остается неизменным.
Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов
Украина ввела новую разрешительную систему в сфере обращения с отходами, которая требует от компаний соблюдения определенных стандартов деятельности. Реформа, направленная на контроль за утилизацией отходов и согласование с европейскими директивами, позволяет подавать заявки на получение разрешений онлайн через Экосистему.
Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о предложении мобилизовать 450-500 тысяч дополнительных военнослужащих, отметив необходимость конкретики и решения демобилизационных и финансовых аспектов, что может стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен.
НАПК внедряет новый подход к проверкам деклараций: 30% деклараций будут пересматривать с помощью системы оценки рисков
НАПК вводит автоматизированную систему проверки, которая будет проверять до 30% деклараций, предоставляя приоритет декларациям с низкой степенью риска, тогда как декларации с признаками незаконного обогащения или необоснованных активов будут проверяться уполномоченными лицами НАПК в полном объеме.
Завладение 62 млн грн средств Госспецсвязи: суд отказал в смягчении меры пресечения организатору
Судоставил в силе вероятному организатору схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины залог в размере 50 млн грн.
Минцифры презентовало новый дизайн приложения "Дія": что изменилось
Государственное приложение "Дія" в Украине получило новый дизайн и новые функции, в частности динамический фон документов и персонализированный раздел с важными обновлениями. Изменения направлены на повышение удобства, читабельности и функциональности.