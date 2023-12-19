Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а какие-то "частичные предложения" - бред

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а частичные предложения назвал бредом, передает УНН.

"Нас не приглашают в НАТО", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции.

Президент отметил, что ни разу, ни от одного из партнеров мы не получали такое предложение.

"Частичные предложения" он назвал бредом.

По его словам, если часть Украины будет в НАТО, то российский диктатор путин начнет войну с НАТО.

"И здесь вопрос, будут ли страны альянса готовы бороться за часть Украины, мы же никогда не признаем оккупацию рф наших территорий", - резюмировал он.