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Зеленский: единство - это первый пункт нашего внутреннего Плана устойчивости

Зеленский: единство - это первый пункт нашего внутреннего Плана устойчивости

Киев  •  УНН

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Президент заявил, что единство является первым элементом Плана устойчивости и Плана победы Украины. Зеленский подчеркнул, что внутреннее единство украинцев помогло объединить Европу и изменить восприятие ЕС в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый пункт внутреннего Плана устойчивости - единство, и это то, без чего не может быть необходимых результатов Плана победы. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНН.

Единство - это первый пункт нашего внутреннего Плана устойчивости, и это то, без чего не может быть необходимых результатов Плана победы Украины, который был представлен вам и нашим партнерам. В каждой войне, чтобы не проиграть ее, есть вещи, которые может сделать сам народ, и есть то, что может сделать только в единстве с союзниками. Именно поэтому нужны эти два документа - то, что мы ожидаем от себя прежде всего, и то, что мы ожидаем от наших партнеров. Наше внутреннее единство всегда должно быть таким, чтобы объединять и наших партнеров. Мир может быть глухим иногда к отдельным голосам, но не к целому народу, который знает чего хочет, работает объединенно и умеет достигать своих целей. Мы это доказали

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина доказала, что существует фундаментальная связь между нашим единством и тем, как объединяются сердца других.

"Когда мы в Украине объединились на свою защиту, то мы объединяли и других. Украинский флаг узнают во всем мире и чувствуют, что за нашим флагом есть сила. Этого не было бы без нашего единства, и без нашего единства Европа не стала бы настолько сильной в защите своих ценностей. Сейчас уже и не вспоминают, как раньше, что якобы ЕС ни на что не способен. Не так давно это было мейнстримом политических разговоров, якобы это бюрократия, якобы ЕС не одолеет кризисов и не выдержит ударов. ЕС достиг значительно большего, чем от него ожидали, как и Украина. Во многом источником этих достижений этой Европы стало именно наше внутреннее единение, единение в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия хочет разрушить Украину и уничтожить украинцев, но устойчивость украинцев от Купянска до Запорожья может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения войны. И "пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог", нам нужно не ждать, не терять устойчивости, а "пахать", надо работать каждый день.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
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