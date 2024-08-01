Вопрос отказа от украинских территорий в обмен на гарантии безопасности невозможно решить без украинского народа, ведь это противоречит украинской Конституции. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французским СМИ, передает УНН.

Детали

Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины - это вопрос, который не может решать президент, или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос. Знаете, кто-то недавно говорил: "Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит - какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?" И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины - сказал Зеленский.

Он добавил, что считает, что дипломатически можно отвоевывать свои территории.

Скажу вам честно, это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с путиным. И для него это будет, конечно, победа, забрать часть наших территорий. Но все равно, пройдет какое-то время, и если это замороженный конфликт, он может прийти снова и сделать это. И поэтому это очень-очень сложный вопрос. Я считаю, что не все территории надо руками отвоевывать, и не все территории надо отвоевать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей. И я считаю, что это не очень хорошо. И поэтому, я считаю, дипломатически можно отвоевывать свои территории. Для этого мы, честно говоря, и строили Формулу мира. Когда можно политически давить всем миром на Путина - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и весь мир хотят, чтобы россия участвовала в глобальных форумах, направленных на прекращение острого конфликта в Украине.