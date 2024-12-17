Зеленский - во Львове: почтил память павших воинов на Марсовом поле
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов. Он посетил Марсово поле, где почтил память погибших украинских воинов.
Президент Украины Владимир Зеленский - во Львове, о чем сообщил в соцсетях во вторник, пишет УНН.
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"Львов. Марсово поле. Вечное уважение и благодарность украинским воинам, которые отдали свою жизнь ради нашей независимости", - написал Зеленский.
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