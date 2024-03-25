"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  138042 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  212031 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179865 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176318 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172660 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140377 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  357854 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127393 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Президент Зеленский поблагодарил бойцов СБУ по случаю их профессионального праздника.

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"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

Виктор Николюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, объявил о своей отставке, чтобы возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

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Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО.

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Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать

Поступающие в высшие учебные заведения Украины отныне могут зарегистрироваться для участия в национальном многопредметном тестировании (ВНО) через мобильное приложение "Дія", что ускоряет процесс регистрации.

Общество •   •  27762 просмотра
Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать

рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии

российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку они имеют больше артиллерии и начали использовать больше беспилотников, в то время как Украина хорошо защищается и бережет людей, несмотря на сложную ситуацию.

Война •   •  24062 просмотра
рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии

Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии

Бум искусственного интеллекта требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, создавая риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии, поскольку ИИ может заставить компании больше полагаться на ископаемые виды топлива, чем ожидалось.

Новости Мира •   •  21074 просмотра
Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии

Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине

россия не остановится, если выиграет войну в Украине. Поэтому Киев нуждается в большей поддержке, чтобы победить Россию, считает посол США в Великобритании.

Война •   •  23313 просмотра
Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине

Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук предполагает, что россия могла не использовать ракеты "Калибр" во время недавних массированных ударов из-за проблем с загрузкой после того, как была отрезана от необходимого оборудования в оккупированном Крыму.

Война •   •  16346 просмотра
Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов

Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия

Спутниковые снимки показывают, что крыша здания центра связи черноморского флота россии в Севастополе, обвалилась после ракетного удара Вооруженных сил Украины.

Война •   •  32384 просмотра
Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия

"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине

Папа Франциск призвал не забывать о страдающей Украине в молитвах на фоне интенсивных вражеских обстрелов инфраструктуры, вызывающих перебои в электроснабжении и риск еще большей гуманитарной катастрофы.

Общество •   •  30188 просмотра
"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине