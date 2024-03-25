"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями работы Службы безопасности Украины и поблагодарил воинов СБУ в их профессиональный день, пишет УНН.

День Службы безопасности Украины. Мы благодарим всех воинов СБУ. Гордимся дальнобойностью СБУ. Рассчитываем на прочность спецназовцев СБУ на фронте. Опираемся на силу СБУ в защите от операций врага против внутреннего единства Украины. И верим - верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших Сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу - написал Зеленский в соцсетях.

Президент поблагодарил "всех работников СБУ, которые эффективны ради Украины".

"И пусть будет светлой память всех воинов Службы безопасности Украины, которые отдали свои жизни при защите нашего государства и людей!" - указал Глава государства.

Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии