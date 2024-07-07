В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу, чтобы почтить память воинов, которые отдали свою жизнь ради Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Владимир Зеленский обнародовал видео из Одессы, где он в день Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины почтит память погибших военных.

День Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. Одесса. Чтим память наших воинов, которые отдали свою жизнь ради Украины - подписал видео Зеленский.

Напомним

В День Военно-Морских сил Украины президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское море не потерпит российского флота и что врагу не по зубам украинская морская пехота.