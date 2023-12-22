Зеленский уволил Сандыгу с должности госуполномоченного АМКУ через четыре дня после назначения

Президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Об этом со ссылкой на указ главы государства передает УНН.

Детали

Уволить Сандыгу Максима Викторовича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. - говорится в указе №833/2023.

Вместе с тем согласно указу №841/2023 Зеленский назначил Сандыгу заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины-государственным уполномоченным.

Дополнение

Следует заметить, что на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Сандыгу назначили только 18 декабря, то есть четыре дня назад.

Напомним,

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