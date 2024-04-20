Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин боится Украину очень сильно, потому что он сам в себе неуверенный человек. Уверенные люди с большой армией ядерным оружием не угрожают миру.

Об этом Зеленский сказал в интервью бразильским журналистам, передает корреспондент УНН.

Поверьте путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен. Потому что он сам в себе неуверенный человек. Потому что уверенные люди с большой армией, большое государство с такими недрами, ядерным оружием не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли фактически, всему живому. Поэтому для меня психотип этого типа абсолютно понятен. А понимая это мы должны стоять крепко, стоять на своем - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине действительно сложно, россия давит тем, что в рф безразлично сколько людей погибнет.

Для нас важны люди, мы не можем бросать миллион людей на миллион людей - сказал Зеленский.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что применение Россией ядерного оружия полностью изменило бы ситуацию для США, но Америка хочет избежать прямой войны с РФ, продолжая поддерживать Украину.