Зеленский: Украина может защитить безопасность Черного моря и обеспечить поставки продовольствия

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на форуме Международной морской организации рассказал об успехах в Черном море и о способности Украины гарантировать продовольственную безопасность мира, несмотря на агрессию РФ, пишет УНН.

Именно в Черном море нам удалось доказать, что Украина не только останется донором глобальной безопасности, в частности продовольственной, но и способна защищать безопасность.- отметил Владимир Зеленский.

Детали

По словам Владимира Зеленского из-за рф акватория Черного моря свобода мореплавания подверглась наибольшему удару со времен Второй мировой войны.

Поэтому один из самых больших успехов Украины после 24 февраля - изгнание российского военного флота из Черного моря. Благодаря этому Украина смогла запустить альтернативные морские маршруты.

Уже почти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах перевезено этими путями менее чем за три месяца.

"Свобода мореплавания есть и будет незыблемой. Какой бы значительной ни была сила, стремящаяся уничтожить свободу мореплавания, сила сотрудничества наций всегда мощнее. Всегда",- подытожил Зеленский.

Напомним

153 судна перевезли более 5,6 миллиона тонн зерна и других товаров через украинский черноморский коридор, способствуя глобальным поставкам и украинскому бизнесу.

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