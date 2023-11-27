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Зеленский: Украина может защитить безопасность Черного моря и обеспечить поставки продовольствия

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 18:22  •  2350 просмотра

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Президент Украины Зеленский на форуме Международной морской организации заявил, что Украина может защитить Черное море и обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Несмотря на российскую агрессию, Украина успешно вытеснила российские войска из Черного моря, что позволило создать альтернативные морские пути.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на форуме Международной морской организации рассказал об успехах в Черном море и о способности Украины гарантировать продовольственную безопасность мира, несмотря на агрессию РФ, пишет УНН.

Именно в Черном море нам удалось доказать, что Украина не только останется донором глобальной безопасности, в частности продовольственной, но и способна защищать безопасность.- отметил Владимир Зеленский.

Детали

По словам Владимира Зеленского из-за рф акватория Черного моря свобода мореплавания подверглась наибольшему удару со времен Второй мировой войны.

Поэтому один из самых больших успехов Украины после 24 февраля - изгнание российского военного флота из Черного моря. Благодаря этому Украина смогла запустить альтернативные морские маршруты.

Уже почти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах перевезено этими путями менее чем за три месяца.

"Свобода мореплавания есть и будет незыблемой. Какой бы значительной ни была сила, стремящаяся уничтожить свободу мореплавания, сила сотрудничества наций всегда мощнее. Всегда",- подытожил Зеленский.

Напомним

153 судна перевезли более 5,6 миллиона тонн зерна и других товаров через украинский черноморский коридор, способствуя глобальным поставкам и украинскому бизнесу.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Зеленський: Україна може захистити безпеку Чорного моря та забезпечити постачання продовольства
Zelensky: Ukraine can protect Black Sea security and ensure food supply
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