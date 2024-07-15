Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым предоставление разрешения Украине бить дальнобойным оружием стран-партнеров вглубь территории рф, и говорит, что поэтому этот вопрос нужно дожать. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Ранее удары вглубь россии были невозможны и нашими разработками. Скажем так, положительно это не воспринималось некоторыми лидерами - они называли это "политикой деэскалации" - говорит Зеленский.

По его словам, сейчас вопрос использования украинского оружия по территории россии никто не поднимает.

Это история о том, как у них всех был шок. И после этого шока, партнеры начали привыкать к этому. Сейчас партнеры этот вопрос не поднимают и я считаю, что это уже неплохо... Сегодня вопрос битья оружием партеров вглубь россии воспринимается сложно, хотя некоторые положительные сигналы относительно дальнобойных вещей мы начали получать. Надо дожать, потому что это справедливо - добавил Зеленский.

Напомним

США ведут разговоры с Украиной относительно разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь россии.

У Зеленского рассказали, что имеется в виду под термином "удары вглубь россии"