Киев • УНН
Зеленский считает справедливым разрешить Украине использовать дальнобойное оружие стран-партнеров для нанесения ударов вглубь россии, и говорит, что этот вопрос необходимо решить.
Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым предоставление разрешения Украине бить дальнобойным оружием стран-партнеров вглубь территории рф, и говорит, что поэтому этот вопрос нужно дожать. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Ранее удары вглубь россии были невозможны и нашими разработками. Скажем так, положительно это не воспринималось некоторыми лидерами - они называли это "политикой деэскалации"
По его словам, сейчас вопрос использования украинского оружия по территории россии никто не поднимает.
Это история о том, как у них всех был шок. И после этого шока, партнеры начали привыкать к этому. Сейчас партнеры этот вопрос не поднимают и я считаю, что это уже неплохо... Сегодня вопрос битья оружием партеров вглубь россии воспринимается сложно, хотя некоторые положительные сигналы относительно дальнобойных вещей мы начали получать. Надо дожать, потому что это справедливо
Напомним
США ведут разговоры с Украиной относительно разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь россии.
У Зеленского рассказали, что имеется в виду под термином "удары вглубь россии"12 июля 2024, 12:40 • 20344 просмотра