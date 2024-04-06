Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  122826 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  132328 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  132130 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  125714 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  105932 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125532 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117795 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119456 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111706 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101163 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

Российский теракт в Харькове унес жизни 6 и ранил более 10 человек. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь усилить противовоздушную оборону в регионе.

Война •   •  6016 просмотра
Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

В российском белгороде губернатор утверждает, что было сбито 10 воздушных целей, повреждены 12 многоквартирных домов, детская поликлиника, спортивный комплекс и другие здания.

Новости Мира •   •  5074 просмотра
В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

В орске, россия, прорвало дамбу, что привело к двум смертям и эвакуации 10 000 жителей из около 4 000 затопленных домов.

Новости Мира •   •  5580 просмотра
Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  7537 просмотра
Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

Житомирский областной ТЦК и СП опроверг фейковое российское видео о том, что женщине отказали в выплате помощи за погибшего на фронте мужа, заявив, что она не обращалась к ним, а документ на распространенном видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ.

Общество •   •  9323 просмотра
В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго

300 000 потребителей в Харькове и области остаются без электроснабжения из-за ограничений в работе сети и повреждений от вражеских обстрелов.

Общество •   •  10854 просмотра
В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго

Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

64-летняя женщина обратилась к врачам с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга после российского обстрела Херсона.

Война •   •  11384 просмотра
Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей

Враг обстрелял 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 7 жителей, повредив 83 гражданских объекта, среди которых 55 жилых домов, административные здания, торговые павильоны и транспортные средства.

Война •   •  12324 просмотра
Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей

Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей

Вследствие вчерашнего ракетного удара россии по Запорожью 23 человека были ранены, в том числе двое детей госпитализированы, а четверо мирных жителей погибли.

Война •   •  13404 просмотра
Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей

Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия

По предварительным данным, враг ночью ударил по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.

Война •   •  15686 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия