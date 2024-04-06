Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

Партнеры Украины могут нам помочь усилить силы противовоздушной обороны для Харьковщины, чтобы остановить российский террор. Так Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку армии рф на город, передает УНН.

Российский террор против Харькова не останавливается. Очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, 6 человек погибли. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь.

"Мы должны сделать невозможным этот террор. Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь", - резюмировал Зеленский.

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