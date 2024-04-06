Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

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Российский теракт в Харькове унес жизни 6 и ранил более 10 человек. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь усилить противовоздушную оборону в регионе.
В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения
В российском белгороде губернатор утверждает, что было сбито 10 воздушных целей, повреждены 12 многоквартирных домов, детская поликлиника, спортивный комплекс и другие здания.
Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы
В орске, россия, прорвало дамбу, что привело к двум смертям и эвакуации 10 000 жителей из около 4 000 затопленных домов.
Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу
Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.
В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте
Житомирский областной ТЦК и СП опроверг фейковое российское видео о том, что женщине отказали в выплате помощи за погибшего на фронте мужа, заявив, что она не обращалась к ним, а документ на распространенном видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ.
В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго
300 000 потребителей в Харькове и области остаются без электроснабжения из-за ограничений в работе сети и повреждений от вражеских обстрелов.
Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина
64-летняя женщина обратилась к врачам с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга после российского обстрела Херсона.
Враг за сутки атаковал 13 населенных пунктов Донетчины: травмировались семь жителей
Враг обстрелял 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 7 жителей, повредив 83 гражданских объекта, среди которых 55 жилых домов, административные здания, торговые павильоны и транспортные средства.
Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей
Вследствие вчерашнего ракетного удара россии по Запорожью 23 человека были ранены, в том числе двое детей госпитализированы, а четверо мирных жителей погибли.
Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия
По предварительным данным, враг ночью ударил по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.