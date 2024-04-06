Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  119930 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  130384 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125445 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117736 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119398 просмотра

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Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111659 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101145 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия

По предварительным данным, враг ночью ударил по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.

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Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия

В столичном метро произошло возгорание: что известно

На платформе станции метро "Минская" в Киеве произошел пожар, но его оперативно потушили. Сейчас станция работает в обычном режиме.

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В столичном метро произошло возгорание: что известно

рф могла потерять 5% всех Ту-95 из-за украинских ударов по аэродромам - ISW

Удары украинских беспилотников по российским аэродромам, возможно, уничтожили около 5% российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, нанеся значительный удар по возможностям россии наносить удары на большие расстояния.

Война •   •  11198 просмотра
рф могла потерять 5% всех Ту-95 из-за украинских ударов по аэродромам - ISW

В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"

Силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "шахид" над Хмельницкой областью ночью, без повреждений и жертв.

Война •   •  12717 просмотра
В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"

Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение

Сегодня ночью и утром враг атаковал Киевскую область, применяя "шахеды" и крылатые ракеты. Противовоздушная оборона успешно уничтожила все вражеские цели, предотвратив жертвы. Падение обломков вызвало пожар ангарного помещения.

Война •   •  14045 просмотра
Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение

Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий

В результате ночной атаки российских войск на Харьков были ранены 11 человек, 6 убиты, повреждены жилые дома, детский сад, общежития и другие сооружения.

Война •   •  15109 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий

В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Вражеский ракетный обстрел повредил Мелитопольский центр помощи "Именно здесь" в Запорожье, который оказывал помощь тысячам переселенцев, бежавших с временно оккупированных территорий.

Война •   •  16609 просмотра
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев

Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 31 взрыв.

Война •   •  17446 просмотра
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.

Война •   •  18083 просмотра
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб

Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре

В результате российского артиллерийского обстрела в Днепропетровской области повреждены дом культуры, библиотека, жилье для ВПЛ, торговый центр, спортивный клуб, 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более десятка автомобилей и гаражей.

Война •   •  19426 просмотра
Днепропетровщина: российская атака нанесла ущерб культурным объектам, жилью и инфраструктуре