Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия

По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф, в результате чего погибли 6 человек и еще 11 получили ранения. Фотографии последствий удара показала Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, 6 апреля около 00:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по жилому массиву Шевченковского района Харькова.

"Погибло 6 человек. Еще 11 мирных жителей получили ранения. Повреждены многоэтажки, административные здания, общежития, детский сад, магазины, кафе и автомобили. По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В результате ночной атаки российских войск на Харьков были ранены 11 человек, 6 убиты, повреждены жилые дома, детский сад, общежития и другие сооружения.