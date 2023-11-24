Зеленский собрал Ставку: обсудил демобилизацию и ротацию, поручил ведомствам подготовить "комплексные решения"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где в частности было обсуждение "сложных вопросов" демобилизации, ТЦК и ВВК, и по итогам которого дано поручение профильным ведомствам подготовить "комплексные решения", передает УНН.

Цитата Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники - указал Зеленский в соцсетях.

По его словам, были "доклады министра обороны Умерова, Главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка".

Цитата Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения - отметил Президент.

Напомним

В парламенте народные депутаты разработают комплексный закон о военной мобилизации.