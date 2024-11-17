Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»
Киев • УНН
За неделю РФ атаковала Украину 140 ракетами, 900 авиабомбами и 600 дронами. Пилоты F-16 уничтожили около 10 воздушных целей во время последней атаки на инфраструктуру пяти областей.
За неделю россия применила против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов, а к последней атаке сегодня приобщались пилоты F-16, которые сбили около 10 воздушных целей.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В течение недели агрессор применил почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов. Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях. Российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Опять повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло
Напомним,
россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов различных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.