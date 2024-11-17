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Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»

Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»

Киев  •  УНН

 • 1914 просмотра

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За неделю РФ атаковала Украину 140 ракетами, 900 авиабомбами и 600 дронами. Пилоты F-16 уничтожили около 10 воздушных целей во время последней атаки на инфраструктуру пяти областей.

За неделю россия применила против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов, а к последней атаке сегодня приобщались пилоты F-16, которые сбили около 10 воздушных целей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В течение недели агрессор применил почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов. Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях. Российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Опять повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло

 - написал Зеленский.

Напомним,

россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов различных типов. ПВО уничтожила более 140 целей, но есть повреждения энергетической инфраструктуры и погибшие.

Павел Башинский

Павел Башинский

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