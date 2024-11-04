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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал о результатах трехмесячной операции ВСУ на Курщине

Зеленский рассказал о результатах трехмесячной операции ВСУ на Курщине

Киев  •  УНН

18:53 • 4456 просмотра

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ВСУ удерживают санитарную зону в Курской области рф в течение трех месяцев. Операция помогла пополнить обменный фонд для освобождения украинских пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ держат санитарную зону в курской области, а сама операция на территории рф дала возможности для пополнения обменного фонда, передает УНН.

Отдельно обсудили сегодня Курскую операцию. Уже три месяца наших активных действий на Курщине скоро. Это важно. Держим эту санитарную зону в определенных районах вблизи нашей государственной границы. Должны ценить значение этой операции, Курской операции для пополнения нашего обменного фонда. Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена 

- сказал Зеленский в вечернем обращении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в курскую область рф прибыло уже 11 тыс. военных КНДР, а партнеры до сих пор не отреагировали на это.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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