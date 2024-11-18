Зеленский проверил состояние фортификаций в Донецкой области: что увидел Президент
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по жизнеобеспечению в Донецкой области и осмотрел строительство фортификаций. По его словам, большинство запланированных оборонительных сооружений уже обустроено.
Президент Владимир Зеленский провел совещание по жизнеобеспечению в Донецкой области, а также осмотрел строительство фортификаций в регионе. Об этом он сообщил в понедельник в Telegram, передает УНН.
Донецкая область. Строительство фортификаций и совещание по вопросам жизнеобеспечения региона. Безопасность - приоритет. Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто вовлечен в эту важную работу
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск в Донецкой области, где пообщался с военными, которые обороняют город от армии рф.