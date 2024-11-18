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Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
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Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

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Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
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Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

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Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
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Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
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Зеленский проверил состояние фортификаций в Донецкой области: что увидел Президент

Зеленский проверил состояние фортификаций в Донецкой области: что увидел Президент

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский провел совещание по жизнеобеспечению в Донецкой области и осмотрел строительство фортификаций. По его словам, большинство запланированных оборонительных сооружений уже обустроено.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по жизнеобеспечению  в Донецкой области, а также осмотрел строительство фортификаций в регионе. Об этом он сообщил в понедельник в Telegram, передает УНН.  

Донецкая область. Строительство фортификаций и совещание по вопросам жизнеобеспечения региона. Безопасность - приоритет.  Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто вовлечен в эту важную работу

- заявил Зеленский. 

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск в Донецкой области, где пообщался с военными, которые обороняют город от армии рф. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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