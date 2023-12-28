Зеленский провел совещание с Умеровым по развитию Сил обороны
Киев • УНН
Зеленский обсудил с министром обороны развитие Вооруженных сил - "конкретные вещи, которые надо сделать".
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны по развитию Сил обороны Украины. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.
"Днем - совещания. В частности, с министром обороны. По развитию наших Сил обороны. Конкретные вещи, которые надо сделать. И мы их сделаем. Обязательно. Чтобы сохранить нашу прочность и иметь необходимые аргументы в разговоре с партнерами. Увеличение собственных сил Украины и сохранение консолидации мира - это наша задача. Задача всего государства и каждого, кто работает ради него", - рассказал Зеленский.
Кроме того, он отметил, что было сегодня и итоговое совещание за год по переговорам о гарантиях безопасности для Украины.
"Команда Офиса, правительства... Есть базовая декларация "Группы семи" - Вильнюсская декларация. Ее уже поддержали 30 государств. Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим", - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский сообщал ранее, что на 2024 год Украина имеет абсолютно четкие цели по артиллерии, дронов, ракет и бронированной техники.
Зеленский провел совещание с Умеровым по развитию Сил обороны
Зеленский обсудил с министром обороны развитие Вооруженных сил - "конкретные вещи, которые надо сделать".
На южном направлении уничтожено три разведывательных беспилотника
Украинская противовоздушная оборона 28 декабря сбила 3 российских разведывательных беспилотника в Херсонской и Николаевской областях.
Зеленский о докладах МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков
Зеленский рекламирует сильную защиту от коллаборационистов и преступников в условиях войны, а также подчеркивает успех Черноморского экспортного коридора.
"Хлопок" в Брянской области: горит Суземский радиозавод
Радиозавод "Стрела" в Брянской области россии горит после предполагаемого нападения украинских войск; ранена женщина, пострадали жилые кварталы.
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев
Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Бетлия и Козачишина по разгону Майдана в связи с истечением сроков давности.
Зеленский обсудил с Папой Франциском совместную работу по Формуле мира
Зеленский обсудил мирные усилия с Папой Франциском, отметив, что более 80 стран мира поддерживают украинскую "Формулу мира".
В Госспецсвязи предотвратили новую атаку российских хакеров на пользователей из Украины и Польши
С 15 по 25 декабря российские хакеры атаковали пользователей из Украины и Польши присылая на электронную почту письма с вредоносным программным обеспечением.
"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей
В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.
Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина
Херсон был обстрелян российскими войсками, что привело к пожарам, отключению электроэнергии и госпитализации 92-летней женщины с отравлением.
Оккупанты обстреляли Никополь, есть погибший и раненая
российские войска атаковали Никополь, убив мужчину и ранив женщину. Ведется расследование военных преступлений.