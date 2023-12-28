Зеленский провел совещание с Умеровым по развитию Сил обороны

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны по развитию Сил обороны Украины. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Днем - совещания. В частности, с министром обороны. По развитию наших Сил обороны. Конкретные вещи, которые надо сделать. И мы их сделаем. Обязательно. Чтобы сохранить нашу прочность и иметь необходимые аргументы в разговоре с партнерами. Увеличение собственных сил Украины и сохранение консолидации мира - это наша задача. Задача всего государства и каждого, кто работает ради него", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что было сегодня и итоговое совещание за год по переговорам о гарантиях безопасности для Украины.

"Команда Офиса, правительства... Есть базовая декларация "Группы семи" - Вильнюсская декларация. Ее уже поддержали 30 государств. Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал ранее, что на 2024 год Украина имеет абсолютно четкие цели по артиллерии, дронов, ракет и бронированной техники.