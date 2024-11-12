Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Греции, Албании, Японии и Египта, которые начали работать в Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Верительные грамоты от послов стран - наших партнеров, которые начали работать в Украине. Послы Греции, Албании, Японии и Египта. Я сегодня переговорил с каждым. Вместе должны делать все возможное для восстановления полной действенности международного права, поддержки Украины и обычной человеческой справедливости - того, чего заслуживает каждый народ - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину.