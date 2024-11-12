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Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
18:40 • 25142 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
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Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

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«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
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«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

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Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
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Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

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Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
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Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

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Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
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Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
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Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран

Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран

Киев  •  УНН

 • 424 просмотра

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Президент Украины провел встречу с новоназначенными послами Греции, Албании, Японии и Египта. Во время встречи обсудили важность восстановления международного права и поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Греции, Албании, Японии и Египта, которые начали работать в Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Верительные грамоты от послов стран - наших партнеров, которые начали работать в Украине. Послы Греции, Албании, Японии и Египта. Я сегодня переговорил с каждым. Вместе должны делать все возможное для восстановления полной действенности международного права, поддержки Украины и обычной человеческой справедливости - того, чего заслуживает каждый народ 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами Финляндии, Бразилии, Ирландии, Черногории, Литвы и Исландии, которые прибыли работать в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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