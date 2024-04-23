Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество и Глобальный саммит мира

Принял верительные грамоты от новоназначенных Послов из Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, которые начали свою дипломатическую миссию в Украине. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Сегодня, Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от Посла Республики Польша в Украине Ярослава Гузы, Посла Австралии в Украине Пола Леманна, Посла Королевства Таиланд в Украине Урасы Монгколнавин, Посла Республики Гана в Украине Франциски Ашити-Одунтон и Посла Республики Уганда в Украине Стивена Мубиру.

Церемония состоялась в Киеве на территории Национального заповедника "София Киевская".

В своем приветственном обращении к новому Послу Польши Президент выразил благодарность польскому народу за поддержку Украины в течение войны и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в частности в обороне и евроатлантической интеграции. Кроме того, была обсуждена проблематика подготовки и проведения Глобального саммита мира в Швейцарии. Дополнительно, Зеленский обратил внимание на важность подготовки двустороннего соглашения по безопасности и призвал к разблокированию украинско-польской границы.

Во время разговора с Послом Австралии Глава страны выразил благодарность за поддержку украинской нации от начала полномасштабной войны, особенно военную. Также были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной отрасли и участие Австралии в Глобальном саммите мира.

Разговор с Послом Таиланда был направлен на подчеркивание важности развития дружеских отношений и поддержки Таиландом суверенитета Украины. Зеленский отметил гуманитарную помощь, предоставленную Таиландом, и пригласил страну присоединиться к инаугурационному Глобальному саммиту мира.

В обращении к Послу Ганы Зеленский поблагодарил за поддержку Украины на различных международных площадках, в частности при принятии важных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. К тому же, значительное внимание было сосредоточено на квестии подготовки к проведению инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии и участия Республики Гана в имплементации Формулы мира.

Беседа с Послом Уганды была посвящена перспективам сотрудничества в области цифровизации, информационных технологий и образовании, а также участию Уганды в Глобальном саммите мира.

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