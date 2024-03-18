Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии, пригласил Индонезию принять участие в предстоящем саммите мира, который готовит Украина, и выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений. Об этом Глава государства сообщил в понедельник, пишет УНН.

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"Провел телефонный разговор с избранным Президентом Индонезии Прабово Субианто. Поздравил с победой на выборах и выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений", - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства отметил, что в 2022 году я представил Формулу мира - реальный путь к справедливому миру - именно в Индонезии.

Теперь мы готовим инаугурационный саммит мира, и участие Индонезии в нем для нас принципиально важно. Пригласил присоединиться к участию в саммите и реализации пунктов по продовольственной и ядерной безопасности, а также по обмену пленными - сообщил Зеленский.

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