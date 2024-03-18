Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  59210 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  81171 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  105107 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  180556 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188230 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186261 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169819 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117584 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129470 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121738 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  240609 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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12 марта 2024, 09:24  •  359529 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  377102 просмотра

Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом

Президент Зеленский поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии, пригласил Индонезию принять участие в предстоящем мирном саммите и выразил надежду на продолжение плодотворных двусторонних отношений.

политика •   •  11476 просмотра
Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом

Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы

Война России в Украине приближается к "точке невозврата" с последствиями для стран Европы, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Война •   •  17957 просмотра
Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы

Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов

Задержан мошенник, который требовал 5 000 долларов США, обещая выдать фальшивое удостоверение советника командира батальона Вооруженных Сил Украины, которое якобы поможет избежать мобилизации.

Криминал и ЧП •   •  14694 просмотра
Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов

На Харьковщине войска рф ударили по православному храму

российские войска атаковали православную церковь в селе Новоосиново Купянского района Харьковской области, повредив церковную котельную, здание сельского совета и два дома, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  17315 просмотра
На Харьковщине войска рф ударили по православному храму

Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции, который спасатели потушили, без жертв.

Война •   •  16676 просмотра
Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС

Украина стремится утвердить себя как будущего члена ЕС в сферах обороны, энергетики, сельского хозяйства, сырья и цифровых технологий.

Экономика •   •  16651 просмотра
Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС

Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях

Легион "Свобода россии" утверждает, что во время ограниченной военной операции в курской и белгородской областях захватил в плен 27 российских солдат и нанес большие потери российским войскам, включая 613 убитых, 829 раненых и уничтожение военной техники.

Война •   •  14918 просмотра
Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях

В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм

Сенатор США Линдси Грэм прибыл сегодня в Киев, чтобы поддержать Киев в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  18591 просмотра
В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм

СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая пыталась собрать разведывательные данные о позициях украинской противовоздушной обороны вблизи Авдеевки Донецкой области, чтобы помочь российским войскам обойти украинские средства ПВО.

Война •   •  17065 просмотра
СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки

Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности планирует закрыть лазейку в законопроекте о мобилизации, которая позволяла нескольким лицам регистрироваться как опекуны одного человека с инвалидностью, чтобы уклониться от призыва.

Общество •   •  16711 просмотра
Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов