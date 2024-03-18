НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом
Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы
Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов
На Харьковщине войска рф ударили по православному храму
Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС
Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС
Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях
В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм
СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки
Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов
Популярные
Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Харьковской области
путин рассматривает возможность создания "санитарной зоны" в Украине
Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи
Публикации
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Зеленский пригласил Индонезию на саммит мира и обсудил двусторонние отношения с новоизбранным президентом
Президент Зеленский поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии, пригласил Индонезию принять участие в предстоящем мирном саммите и выразил надежду на продолжение плодотворных двусторонних отношений.
Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы
Война России в Украине приближается к "точке невозврата" с последствиями для стран Европы, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов
Задержан мошенник, который требовал 5 000 долларов США, обещая выдать фальшивое удостоверение советника командира батальона Вооруженных Сил Украины, которое якобы поможет избежать мобилизации.
На Харьковщине войска рф ударили по православному храму
российские войска атаковали православную церковь в селе Новоосиново Купянского района Харьковской области, повредив церковную котельную, здание сельского совета и два дома, в результате чего один человек получил ранения.
Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС
Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции, который спасатели потушили, без жертв.
Шмыгаль выделил 5 секторов, в которых Украина хочет заявить о себе как будущий член ЕС
Украина стремится утвердить себя как будущего члена ЕС в сферах обороны, энергетики, сельского хозяйства, сырья и цифровых технологий.
Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях
Легион "Свобода россии" утверждает, что во время ограниченной военной операции в курской и белгородской областях захватил в плен 27 российских солдат и нанес большие потери российским войскам, включая 613 убитых, 829 раненых и уничтожение военной техники.
В Киев прибыл сенатор США Линдси Грэм
Сенатор США Линдси Грэм прибыл сегодня в Киев, чтобы поддержать Киев в противостоянии российской агрессии.
СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки
Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая пыталась собрать разведывательные данные о позициях украинской противовоздушной обороны вблизи Авдеевки Донецкой области, чтобы помочь российским войскам обойти украинские средства ПВО.
Законопроект о мобилизации: в Раде хотят перекрыть лазейку для некоторых уклонистов
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности планирует закрыть лазейку в законопроекте о мобилизации, которая позволяла нескольким лицам регистрироваться как опекуны одного человека с инвалидностью, чтобы уклониться от призыва.