Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, направленный на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за тяжкие международные преступления. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроектов №11484 и №0285.

Детали

Законопроект о ратификации, предусматривает ратификацию самого устава и поправок к нему, признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений.

Законопроектом №11484, предлагается изменить названия некоторых статей Уголовного кодекса. В частности, статью 437 "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" планируется заменить на "Преступление агрессии" - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий, что будет караться более суровым наказанием - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (сейчас от 7 до 12 лет), а также за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы (сейчас от 10 до 12 лет).

Также Зеленский предлагает изменить название 438 статьи «Нарушение законов и обычаев войны» на «Военные преступления». Наказание в этой статье не меняется.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новыми статьями, в частности «Преступления против человечности», то есть умышленное совершение в рамках осознанного широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, которое выражается в.:

преследование любой группы или сообщества, которая может быть идентифицирована, то есть ограничение основных прав человека по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, половым или другим основаниям (признакам) дискриминации, определенным международным правом как недопустимые;

депортации населения, то есть принудительного и при отсутствии оснований, предусмотренных международным правом, перемещение (выселение) одного или более лиц из местности, на территории которой они законно находились, на территорию другого государства;



насильственного перемещения населения, то есть принудительного и при отсутствии оснований, предусмотренных международным правом, перемещение (выселение) одного или более лиц из местности, на территории которой они законно находились, в другую местность в пределах одного государства;



изнасилования, сексуальной эксплуатации, принуждения к занятию проституцией, принудительной беременности, принудительной стерилизации или любых других форм сексуального насилия;



рабства или торговли людьми;



насильственного исчезновения;



незаконного лишения свободы;



пытки;



других умышленных бесчеловечных деяний подобного характера, которые сопровождаются причинением сильных страданий или тяжких телесных повреждений или серьезного вреда психическому или физическому здоровью.



За такие уголовные нарушения предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как отмечается в пояснительной записке, действия государства-агрессора на территории Украины квалифицируются как агрессия и международный вооруженный конфликт, и в такой ситуации действуют нормы международного гуманитарного права, серьезные нарушения которого признаются международными преступлениями, а именно военными преступлениями.

Кроме военных преступлений, на территории Украины совершаются и другие виды международных преступлений - преступления против человечности, а именно системные и массовые нарушения прав человека со стороны государства-агрессора. Положениями Уголовного кодекса Украины на сегодня не предусмотрена уголовная ответственность за преступления против человечности и за военные преступления, что является нарушением обычного, а не договорного международного гуманитарного права. Эти пробелы обусловлены тем, что с момента принятия Уголовного кодекса его положения системно не согласовывались с современным международным правом - отмечается в пояснительной записке.

Также отмечается, что приведение уголовного и уголовно-процессуального законодательства Украины в соответствие с Римским статутом будет способствовать обновлению украинского законодательства об уголовной ответственности в свете последних тенденций международного права, а также будет способствовать более эффективной реализации принципа комплиментарности в части более эффективного определения юрисдикции украинских судов и других компетентных органов в отношении международных преступлений.

Напомним,

Президент Украины подал в Верховную Раду проект закона о ратификации Римского статута МУС. Это усилит позицию Украины на международной арене и позволит эффективнее преследовать россиян за их преступления.