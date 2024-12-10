Зеленский предлагает партнерам приобрести до 12 дополнительных систем "Patriot" за российские замороженные активы

10-12 дополнительных систем "Patriot" обеспечат Украине жизнь и сделают войну для путина бессмысленной, а приобрести их можно за счет замороженных российских активов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Главные гарантии безопасности на сегодня для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь, прежде всего украинцам - а как вы видите, они бьют по всем, не только украинцами - это безусловно, системы противовоздушной обороны. Все понимают, что 10-12 систем "Patriot" дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для путина бессмысленной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет. Никакие УАБы, никакие ракеты - любые, баллистические и т.д., не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, ни в энергетику, ни в наши больницы, школы, университеты", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не понимает, почему партнеры не могут взять средства из замороженных российских активов, чтобы приобрести такие системы для Украины.

"Я действительно иногда не понимаю, 1,5 млрд стоит одна система. Возьмите, пожалуйста, из российских активов, возьмите эти деньги - 30 млрд. Это будет стоить 30 млрд, но полностью, окончательно, закрыть наше небо", - добавил Зеленский.

Напомним

Врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, которого во время поисковой операции было признано погибшим в результате удара по Запорожью.

В результате удара по Запорожью пока известно о 16 пострадавших, они получают медицинскую помощь. Еще по меньшей мере восемь человек находится под завалами здания, разрушенного в результате удара.