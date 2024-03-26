Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю создания Национальной гвардии Украины поздравил всех воинов с профессиональным праздником. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Детали

"Десять лет назад была создана наша Национальная гвардия Украины. И каждый из этих лет - это время неизменной храбрости ради Украины, неизменной силы ради необходимых Украине результатов и неизменной преданности Украине. Гордимся каждым подразделением Национальной гвардии Украины", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил каждого воина Нацгвардии, которые с 2014 года и с 24 февраля свою собственную судьбу соединили с судьбой независимости Украины, а также почтил всех воинов-нацгвардейцев, которые отдали свою жизнь в боях ради государства.

Зеленский также показал кадры боевой работы подразделений Национальной гвардии.

Напомним,

Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года.