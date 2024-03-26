Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  121599 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  123026 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  174941 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  165259 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154675 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215811 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181275 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176924 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172916 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140501 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

Президент Зеленский поздравил солдат Национальной гвардии с профессиональным праздником, высоко оценив их мужество, силу и преданность независимости Украины и продолжающемуся российскому вторжению.

Война •   •  12422 просмотра
Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, что получает "раздраженные отзывы" из Германии каждый раз, когда призывает предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Война •   •  15872 просмотра
Кулеба заявил, что получает "раздраженные отзывы" из Берлина из-за призывов предоставить ракеты Taurus

В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Украинской ракетой "Нептун" поражен десантный корабль "Константин Ольшанский", который был захвачен в 2014 году.

Война •   •  13284 просмотра
В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США после того, как ООН одобрила резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  12088 просмотра
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.

Общество •   •  15977 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".

Война •   •  13968 просмотра
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдания, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.

Война •   •  18671 просмотра
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  18590 просмотра
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.

политика •   •  19325 просмотра
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к плановым стабилизационным отключениям, 50% городского электротранспорта возобновило работу, в то время как ремонтные работы продолжаются для преодоления последствий российских обстрелов.

Война •   •  18995 просмотра
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта