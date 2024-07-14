Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французов и президента Франции с национальным праздником - Днем взятия Бастилии, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети Х.

"Поздравляем Францию, Президента Эммануэля Макрона и весь французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии. Мы ценим лидерство Франции в защите свободы, равенства и братства на протяжении всей истории и сегодня - в поддержке борьбы Украины за свободу и долгосрочный мир в Европе. Сильной и объединенной Европе", - написал Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут "благодарны Франции за непоколебимую военную, политическую и другую помощь, благодаря которой были спасены тысячи и тысячи жизней для Украины. И прежде всего мы благодарны за решимость французов".

"Желаю французскому народу мира, единства и процветания. Горжусь нашей дружбой и партнерством", - говорится в заметке.

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Традиционно в День взятия Бастилии в Париже проходит торжественный военный парад, в этом году он соединился с эстафетой олимпийского огня перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Напомним, Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля.

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