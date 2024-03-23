Зеленский после доклада военных: "На фронте стабильно"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 марта, сообщил, что заслушал доклад военного командования по ситуации на фронте, передает УНН.

Отдельно сегодня уже был доклад военного командования. На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия - заявил Зеленский.

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За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.