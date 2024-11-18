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Зеленский посетил военных в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои

Киев  •  УНН

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Президент Украины посетил расположение 25-й бригады в Покровске и наградил защитников города. На Покровском направлении украинские военные остановили 32 вражеские атаки за минувшие сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск Донецкой области, где пообщался с военными, которые обороняют город от армии рф. Об этом он сообщил в понедельник в Telegram, передает УНН

Покровск. Посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город. Пообщался с защитниками и отметил наградами. Напряженное направление. Только благодаря прочности воинов Восток не оккупирован тотально россией

- рассказал Зеленский. 

Презиент также отметил, что враг ежедневно получает ответ. 

Также поблагодарил воинов за смелость. 

Ранее

Аналитики американского Института изучения войны заявляли, российские войска начали попытки наступления с целью захвата Покровска Донецкой области, впрочем украинские защитники сдержали врага, не позволив ему взять город. 

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 17 ноября, на Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка, Пустынка и Петровка.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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