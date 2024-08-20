Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Кировоградскую область встретился с участниками второго этапа областной образовательной конференции "Августовская-2024". На встрече обсудили создание инфраструктуры безопасности для учебных заведений, потребность в школьных автобусах, реализацию реформы школьного питания. Также Президент поручил министру образования и науки Оксену Лисовому найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в регионах, которые не относятся к прифронтовым и пограничным, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, Зеленский отметил, что государственная и местная власть уделяют много внимания организации обучения в режиме офлайн, а также одним из самых насущных вопросов является создание инфраструктуры безопасности для учебных заведений.

Владимир Зеленский поручил, в частности, министру образования и науки Оксену Лисовому найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в регионах, которые не относятся к прифронтовым и пограничным. Также нужно решить вопрос с потребностью в школьных автобусах, в частности компенсировать тот ресурс, который передали для фронта. Еще одним актуальным вопросом является увеличение количества поваров для реализации реформы школьного питания, которую инициировала первая леди Елена Зеленская - говорится в сообщении.

Напомним

В Кропивницком состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Обсудили государственные программы в энергетике, подготовку учебных заведений к офлайн-режиму и сотрудничество с ЕС.