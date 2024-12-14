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Зеленский показал работу по вражеским дронам и призвал к усилению ПВО

Зеленский показал работу по вражеским дронам и призвал к усилению ПВО

Киев  •  УНН

 • 180 просмотра

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Из более 130 российских дронов этой ночью украинские силы сбили около 60. Президент призвал предоставить больше систем ПВО и усилить санкции против рф.

Президент Владимир Зеленский показал работу по вражеским дронам и призвал предоставить больше систем ПВО и усилить санкции против рф, пишет УНН.

Детали

"Каждый день мы видим работу наших защитников неба. Этой ночью очередной российский террор ударными дронами - более 130. Около 60 удалось уничтожить, более 70 локально потеряны. Спасибо всем нашим защитникам неба: зенитным ракетным войскам, авиации, подразделениям РЭБ, мобильным огневым группам - каждому и каждой в разных видах и родах сил. Важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз. Но, к сожалению, не от всех", - указал Президент.

"Украина нуждается в поддержке. Больше "петриотов" и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против россии - все это позволит защитить больше наших людей. И мир имеет ресурсы, чтобы помочь нам в этом", - написал Зеленский в соцсетях, показав видео работы по вражеским целям.

Над Украиной сбили 58 дронов, 72 не достигли целей во время ночной атаки рф14 дек. 2024, 07:19 • 13007 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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