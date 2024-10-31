Закон о соглашениях со следствием по коррупционным делам подписан: почему это важно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект (№12039) о соглашениях со следствием о признании виновности в коррупционных преступлениях, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"31.10.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Как сообщила глава комитета антикоррупционной политики, нардеп Анастасия Радина, цель сделок со следствием - "не упростить жизнь фигурантам коррупционных дел".

"Соглашения с подозреваемыми или обвиняемыми дадут следствию инструмент для разоблачения и привлечения к ответственности всех организаторов и соучастников коррупционной схемы", - отметила Радина.

Рада приняла закон о соглашениях со следствием: что ждет сотрудничающих?

Основные положения, как сообщается:

заключение сделки в коррупционных преступлениях возможно при двойном условии: и возмещение причиненного вреда, и разоблачение соучастника с обязательным предоставлением доказательств;

в случае заключения сделки подозреваемый или обвиняемый может получить наказание ниже низшего предела инкриминируемой статьи, но не менее 1 года тюрьмы (если в санкции статьи говорится о лишении свободы);

существенно повышены суммы штрафов как дополнительное наказание - до 102 миллионов гривен за тяжкое преступление, до 204 миллионов гривен за особо тяжкое преступление;

в коррупционных делах, санкция для которых не превышает 8 лет лишения свободы, разрешено заключать с обвиняемым соглашение с назначением наказания с испытанием - при обязательном условии разоблачения соучастников и возмещения нанесенного ущерба/убытков. При этом одновременное уменьшение наказания и освобождение от наказания с испытанием не допускается;

предусмотрена возможность сделок с конфискацией имущества обвиняемого;

все сделки со следствием проверяет на соответствие интересам общества и утверждает (или нет) суд. В делах о топ-коррупции это - ВАКС.

Как отмечал нардеп Виталий Безгин, этот законопроект поддерживается международными партнерами и антикоррупционными органами, а также принесет существенные средства в государственный бюджет (в случае подписания до 1 ноября - это 4 млрд евро).

Украина может не получить вовремя 4 млрд евро от ЕС из-за невыполнения условий: что известно