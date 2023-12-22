Зеленский подписал закон относительно признания результатов обучения на оккупированных территориях
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал закон, который позволяет лицам с оккупированных украинских территорий подтверждать свое образование для трудоустройства или дальнейшего обучения в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9591 относительно признания результатов обучения на оккупированных территориях, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Закон о признании результатов обучения лиц, проживающих на оккупированных территориях, как ожидается, поможет людям, которые переехали на подконтрольную Украине территорию, избавиться от трудностей с трудоустройством или продолжением обучения из-за отсутствия украинских документов об образовании.
Как сообщал ранее один из инициаторов документа, нардеп Роман Грищук, благодаря закону вводится механизм аттестации для подтверждения полученных знаний и умений.
"Мы не признаем ни одного документа, выданного на оккупированной территории, но мы можем признать знания, которые украинцы получили, находясь в оккупации", - пояснил он.
Так, принятие законопроекта дает возможность аттестации для признания образовательных результатов лиц, которые учились на временно оккупированных территориях Украины.
"Признание максимум до 75% образовательных кредитов ЕКТС (Европейской кредитно-трансферно-накопительной системы) для получения высшего образования. А также безусловное изучение украиноведческого компонента: украинского языка, истории Украины для всех, кто получал знания на оккупированных территориях", - отметил Грищук.
Напомним,
ВР приняла закон о признании результатов обучения на оккупированных территориях в ноябре.
Зеленский подписал закон относительно признания результатов обучения на оккупированных территориях
Президент Зеленский подписал закон, который позволяет лицам с оккупированных украинских территорий подтверждать свое образование для трудоустройства или дальнейшего обучения в Украине.
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