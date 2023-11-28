Зеленский подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения между государствами-членами СНГ: о чем идет речь

Украина вышла из Соглашения между государствами-членами СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Зеленский подписал указ №789/2023 "О выходе Украины из Соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей и Протокола к Соглашению между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей ".

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь положениями статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров, Президент постановил:

1. Выйти из Соглашения между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, заключенного 14 февраля 1992 года в г. минске.

2. Выйти из Протокола к Соглашению между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, совершенного 19 января 1996 года в г. москве.

Напомним

12 января Верховная Рада приняла решение о выходе из двух соглашений с странами СНГ.