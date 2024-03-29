Зеленский подал декларацию за 2023 год: доход семьи составил более 12 млн гривен

Доход семьи Президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году составил почти 12,5 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год", - говорится в сообщении.

Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 млн 423,8 тыс. гривен в том числе доход от продажи ОВГЗ - 7 млн 455 тыс. 972 гривен.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

"Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с восстановлением арендных платежей. Остаток денежных средств семьи Президента на конец прошлого года уменьшился почти на 2,8 млн гривен. Других существенных изменений в 2023 году относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.д. не произошло", - добавляют в ОП.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.