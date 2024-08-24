Зеленский ответил, ожидает ли поддержки Трампа в случае его победы: "Посмотрим в ноябре"

Президент Украины Владимир Зеленский дал взвешенный ответ о том, чего он ожидает от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, если бывший президент снова победит на выборах, сообщает NDTV, пишет УНН.

Детали

Зеленский, отвечая на вопрос NDTV о том, ожидает ли он, что Трамп поддержит военные усилия Украины, сказал: "Посмотрим в ноябре".

Выборы, где сойдутся Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, в США запланированы на ноябрь.

"Но в любом случае я не получил ни одного сигнала ни от его (Трампа) команды, ни от него самого. Мы имели один двусторонний разговор в этот период времени, во время войны мы имели один телефонный звонок. Я получил только месседжи о том, что он поддержит Украину, сделает все, чтобы остановить войну, и сделает все, чтобы Украина оставалась независимой, европейской и свободной", - сказал Зеленский.

"Это все месседжи, которые я получил от него напрямую. Но все равно я не могу прогнозировать, поэтому увидим в ноябре, что будет", - сказал Президент Украины.

Дополнение

Зеленский разговаривал с журналистами после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Это был первый визит премьер-министра Индии с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

Визит премьер-министра Моди в Киев восприняли во многих кругах как дипломатический акт балансировки, поскольку его поездка в россию вызвала беспокойство в некоторых западных странах. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что премьер-министр Моди вновь подчеркнул необходимость "практического взаимодействия" между всеми заинтересованными сторонами для разработки инновационного решения, которое поможет создать широкую приемлемость и будет способствовать миру и стабильности.

Во время двусторонних переговоров премьер-министр Моди ранее сказал Зеленскому, что и Украина, и россия должны сесть вместе, не теряя времени, чтобы найти способы положить конец войне, и что Индия была на стороне мира с самого начала конфликта в феврале 2022 года.

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